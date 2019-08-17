Копенгаген, , 00:14 — REGNUM

Продажа острова Гренландия невозможна, заявили в МИД этой территории, сообщает Reuters.

Комментируя идею американского президента Дональда Трампа купить Гренландию, министр иностранных дел этой территории Ане Лоне Баггер сказал, что остров готов вести со Штатами бизнес, но не продаётся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что Трамп наводит справки о покупке у Дании Гренландии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп хочет купить Гренландию у Дании