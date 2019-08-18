Ульяновск, 18 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи — трех взрослых и двух четырехлетних детей — 16-летним родственником погибших, сообщает 18 августа пресс-служба регионального главного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, утром 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летнего мужчины, женщин 69‑ и 42-х лет, а также двух детей четырех лет. Все погибшие — члены одной семьи.

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Позже возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело 16-летнего молодого человека.

«По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что юноша из села Патрикеево убил свою мать, четырехлетних брата и сестру. После этого он убил своих дедушку и бабушку, после чего подросток покончил с собой. Сообщалось, что молодой человек заранее планировал убить своих близких.

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