Елец, Липецкая область, , 10:42 — REGNUM

В городе Ельце (Липецкая область) возбуждено уголовное дело об убийстве трёх человек, включая семилетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Тела убитых с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили днём 15 июля в квартире дома в поселке ТЭЦ города Ельца. Были убиты 29-летняя хозяйка квартиры, её семилетний сын и 31-летний сожитель. Четырёхлетняя дочь убитой выжила — она была свидетельницей преступления. На теле девочки есть порезы, но её жизни ничто не угрожает.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», расследование которого взяло на контроль руководство регионального СК. По предварительным данным, убийство было совершенно днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры. Сам мужчина после расправы над сожительницей и её детьми, полагает следствие, совершил самоубийство.

К спасателям обратились родители убитой женщины, так как их дочь в течение суток не выходила на связь. Сотрудники МЧС заметили в окне следы крови и обратились в правоохранительные органы. Сейчас следователи допрашивают соседей и родственников погибших. Назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование на особый контроль взяла также региональная прокуратура.