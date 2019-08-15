Калуга, , 18:20 — REGNUM

30-летняя жительница Калуги обвиняется в совершении убийства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, вечером 13 августа во время бытовой ссоры со своим братом женщина ударила его ножом в грудь. 26-летний мужчина скончался на месте. Следователь изъял образцы следов, нож и другие объекты, По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Женщина свою вину признала.

В настоящее время подозреваемая в убийстве задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.