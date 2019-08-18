Донецк, 18 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими боевиками. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

При обстрелах территории ДНР украинские каратели применяли миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие. В зону обстрела попали населённые пункты Зайцево, Александровка, Петровское, Октябрь, Украинское, Ленинское, Саханка.

Общее число боеприпасов, выпущенных украинскими войсками в ходе обстрелов территории ДНР составило 29 единиц.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в посёлке Зайцево. Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения режима перемирия в ДНР украинскими войсками.