Донецк, , 08:54 — REGNUM

Представители силовых ведомств Украины 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия на Донбассе, сообщили 17 августа журналистам представители Донецкой народной милиции.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении народной милиции ДНР.

Также, как рассказал представитель народной милиции, наибольшее число обстрелов — 10, было зафиксировано на юге ДНР. Огонь велся из вооружения БМП, стрелкового оружия и гранатометов. Кроме этого, по территории ДНР представителями силовых украинских ведомств было выпущено 24 мины калибра 120 и 82 мм.

Отметим, ранее из по сообщений представителей ДНР, стало известно, что за предыдущие сутки территория республики была подвергнута обстрелам украинских силовиков 8 раз.