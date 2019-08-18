Волгоград, 18 августа, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Семь человек, из них трое детей, пострадали в результате ДТП, которое произошло в Волгоградской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Авария произошла вечером 17 августа в Палласовском районе Волгоградской области на 107-м километре трассы Иловатка — Палласовка — Николаевск. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 140, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-217 030.

Травмы различной степени тяжести получили водители обеих автомобилей и пассажиры автомобиля ВАЗ-217 030, женщины 71 и 36-ти лет и девочки одиннадцати, пяти и трех лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

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