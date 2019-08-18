Москва, , 10:25 — REGNUM

На востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об этом сегодня, 18 августа, сообщают столичные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

В районе Перово туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Уточняется, что ДТП произошло возле дома №60, корпус 1, на шоссе Энтузиастов.

В результате ДТП пострадали 14 человек. Жертв нет.

Известно, что в автобусе находились граждане Российской Федерации.

Правоохранительные органы устаналивают причину ДТП.