Мощный взрыв прогремел в Афганистане
Кабул, 17 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Афганистане прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает TOLOnews, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими.
Masoud Akbari
Кабул
По его словам, инцидент произошел в Кабуле во время свадебной церемонии.
Рахими добавил, что информация о жертвах будет объявлена позже.
Другие подробности пока не приводятся.
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