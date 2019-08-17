Кабул, 17 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Афганистане прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает TOLOnews, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими.

Masoud Akbari Кабул

По его словам, инцидент произошел в Кабуле во время свадебной церемонии.

Рахими добавил, что информация о жертвах будет объявлена позже.

Другие подробности пока не приводятся.

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