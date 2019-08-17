* запрещённая в России организация

Бедминстер, , 02:58 — REGNUM

Потенциальное мирное соглашение с террористической группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудил американский президент Дональд Трамп с советом по нацбезопасности, сообщили в пресс-службе его администрации.

Уточняется, что переговоры прошли в городе Бедминстере (штат Нью-Джерси, США). На совещании среди прочих присутствовали помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, спецпредставитель Штатов по Афганистану Залмай Халилзад, американский вице-президент Майк Пенс.

Окончательного решения по мирному соглашению с талибами («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не принято. Обсуждения будут продолжены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые закончились пять дней назад, не привели к решению вопроса о мире.

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