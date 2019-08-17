Москва, 17 августа, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Испытания корабля «Союз МС» с ракетой космического назначения (РКН) «Союз-2.1.а» решила начать на Байконуре Госкомиссия. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Госкомиссия приняла решение о начале лётных испытаний корабля «Союз МС» с РКН «Союз-2.1.а», — написал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что Госкомиссия также одобрила вывоз 19 августа РКН на стартовый комплекс.

Напомним, 12 августа глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в сети микроблогов Twitter обнародовал клип, посвященный роботу «Федор».

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