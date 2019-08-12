Москва, , 23:05 — REGNUM

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обнародовал клип, посвященный роботу «Федор». Ролик опубликован в сети микроблогов Twitter сегодня, 12 августа.

Клип сопровождается песней «Над Землей летит корабль», сочинения самого Рогозина. Также в клипе показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на Международную космическую станцию. Также клип содержит и трехмерную графику.

«Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету», — подписал Рогозин данный видеоклип.

Видеоролик заканчивается уплывающими вдаль по образцу киносаги «Звездные войны» надписями с позывными робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на Международную космическую станцию, который должен состояться 22 августа.

Оказалось, что у этого робота есть собственный аккаунт в Twitter, в котором даже появился ответ на видеоролик от Рогозина со словами:

«Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!»

https://twitter.com/Rogozin/status/1160990432618323968