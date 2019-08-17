Сочи, Краснодарский край, 17 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Все силы и средства для эвакуации жителей подготовили власти города Сочи в Краснодарском крае из-за возможных сильных ливней и смерчей. Об этом 17 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По распоряжению мэра города Сочи Анатолия Пахомова, были свёрнуты палаточные лагеря возле рек. Мэр обратился к главам районов и сельских округов с требованием усилить бдительность и донести штормовое предупреждение до населения через квартальных.

Кроме того, Пахомов попросил федеральные дорожные службы наладить ночное дежурство на дорогах. К контролю за обстановкой на трассах привлечены экипажи ДПС.

Жителям и гостям края рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями и около лёгких конструкций, а также воздержаться от отдыха у воды и в горах.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае было объявлено 16 августа из-за грозовых ливней с градом, а также опасности формирования смерчей над морем. Ожидается подъём воды в реках. Основной удар стихии, по прогнозам синоптиков, примет на себя Лазаревский район. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться до 19 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном штормовом предупреждении, которое было объявлено ГУ МЧС в Адыгее в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром.