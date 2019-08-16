Майкоп, , 20:09 — REGNUM

Экстренное и штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС Адыгеи в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории регионов.

До конца 16 августа, в течение 17 и 18 августа, а также ночью и утром 19 августа местами ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.

В это же время в Краснодарском крае на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Адыгеи и Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды, местами с достижения неблагоприятных отметок. Над Черным морем от Анапа до Магри также имеется опасность формирования смерчей.

Читайте также: В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение: идут заморозки

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с непогодой штормовое предупреждение также объявлено в Забайкалье, где в ночь на 17 августа по западной половине края ожидаются заморозки.