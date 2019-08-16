Нью-Йорк, США, 16 августа, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Постпред Индии раскритиковал заявления представителя Китая по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Кашмире, 17 августа передаёт агентство Reuters.

Кашмир

По словам представителя Индии Сайеда Акбаруддина, заявления китайского постпреда Чжан Цзюня не выражают «волю международного сообщества».

«Нам не нужны международные благодетели, которые будут рассказывать нам, как вести нашу жизнь. Нас более миллиарда человек» , — заявил постпред Индии.

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