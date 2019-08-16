Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь прокомментировал итоги заседания Совета безопасности по ситуации в Кашмире, 16 августа передает агентство Reuters.

По словам представителя Китая, члены совета «обеспокоены ситуацией с правами человека» в Кашмире, и советуют Пакистану и Индии «воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут обострить напряженность».

Совет безопасности ООН не стал делать совместное заявление по Кашмиру. Закрытая встреча СБ ООН была собрана по инициативе Пакистана и Китая.

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