Сана, 16 августа, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Йеменские хуситы заявили об атаке аэропорта Абха в Саудовской Аравии, 16 августа передаёт агентство Reuters.

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По сообщению хуситов, в результате нападения, в котором использовались беспилотники, им удалось остановить воздушное движение в аэропорту.

Саудовская Аравия и силы «правительственной коалиции» Йемена пока не подтверждают сообщение об атаке.

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