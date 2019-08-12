Мекка, Саудовская Аравия, 12 августа 2019, 17:19 — REGNUM
Король Саудовской Аравии Салман аль-Сауд и наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид аль-Нахайян провели переговоры в Мекке, 12 августа передает агентство Reuters.
Согласно официальному сообщению, саудовский монарх и представитель ОАЭ обсудили ситуацию в йеменском Адене. Подробности переговоров не раскрываются.
Напомним, столицу «правительственной коалиции» де-факто взяли под контроль сепаратисты Южного Йемена. Ставленник Саудовской Аравии, «президент» Абд Раббо Мансур Хади, бежал из страны.
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