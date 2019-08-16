* запрещённая в России организация

Вашингтон, 16 августа, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готовится принять советников для обсуждения переговоров с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации из Белого дома, в поместье Трампа в штате Нью-Джерси прибудут вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, советник Джон Болтон и спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа восьмой раунд переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре завершился без мирного соглашения.

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