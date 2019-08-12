* талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 18:19 — REGNUM

Восьмой раунд переговоров между представителями США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершились без мирного соглашения, 12 августа передает агентство Associated Press.

Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

И представитель США Залмай Халилзад, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о необходимости дальнейших «консультаций».

Ранее обе стороны заявляли, что переговоры в Дохе, которые начались 3 августа, приведут к долгожданному миру в Афганистане.

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