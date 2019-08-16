Рига, 16 августа, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Как минимум два самоуправления в Латвии пострадают от остановки работы PNB Banka, сообщает новостной портал delfi. lv

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932 г

Так, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш созвал внеочередное заседание в связи с тем, что бюджет города и муниципальных обществ может лишиться 1,34 млн евро. По словам мэра, ситуация в самоуправлении серьёзная, а гарантийный фонд не сможет обеспечить выплату таких сумм.

Глава Даугавпилса также направил обращение к министру финансов Янису Рейрсу, в котором просит найти выход из данной ситуации. Также для всех городских учреждений дана установка не штрафовать жителей в случае задержки платежей, а соцслужба города должна оказать помощь тем людям, которые также лишились средств из-за закрытия банка.

Ситуация в Лиепайском самоуправлении не столь критична, однако и там на неопределенное время ограничили предоставления отдельных услуг, таких как: выплата соцпособий, оплата налога на недвижимость и использование школьных проездных.

Сообщается, что на счету в закрытом PNB Banka у Лиепайской администрации и других городских учреждений хранилось не более 50 тыс. евро. Самоуправление планирует запросить возврат денежных средств.

Сегодня же в центре Риги клиенты банка, большая часть из которых — пенсионеры, начали собираться у главного здания PNB Banka. В Рижском самоуправлении заявили, что предоставят всю необходимую помощь пострадавшим от краха банка, а также организуют суповые кухню в выходные дни.

Стала известна и позиция банка, которую озвучила член правления АО «PNB banka» Анна Вербицка, сообщает новостной портал bb. lv

Так, со слов Вербицкой, принятое решение Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) было «внезапным и неприятным», так как руководство банка совместной с новыми акционерами разрабатывал новый план развития. Он же в свою очередь подразумевал увеличение капитала. Теперь же все работы и переговоры останавливаются.

«Мы действовали в соответствии с регулирующими требованиями», — заявила Вербицка, отметив, что руководство банка с принятым решением не согласно.

Она также подчеркнула, что лицензия банка не аннулирована, а все правление банка и все его сотрудники продолжают работать, чтобы возместить денежные суммы в кратчайшие сроки клиентам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, по решению комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka), приостановил свою деятельность. Это связано с тем, что Евросоюзный Центробанк видит потенциальные финансовые трудности в этой кредитной организации.