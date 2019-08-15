Рига, , 23:56 — REGNUM

В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Работа PNB Banka была приостановлена в связи с тем, что Евросоюзный центробанк видит потенциальные финансовые трудности в этой кредитной организации.

Решение латвийской комиссии предусматривает, что с 21:00 по местному времени (совпадает с московским временем) 15 августа PNB обязан прекратить предоставление финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов.

Сделано это для того, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка.

Известно, что по объему капитала PNB занимал шестое место в Латвии.