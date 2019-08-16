Тбилиси, 16 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Работники Barville Georgia Ltd в грузинском морском порту Поти объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, передает 16 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что протестующие также требуют соблюдения стандартов безопасности труда и долгосрочных контрактов. Представитель Объединенного профсоюза Грузии планирует встретиться с генеральным директором компании. Он выразил надежду, что условия работников будут частично удовлетворены.

Отметим, Barville Georgia Ltd занимается контейнерными перевозками в морском порту Поти. Руководство компании пока не комментирует ситуацию с забастовкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа забастовку объявили около 70 строителей участка железной дороги Хашури — Зестафони на западе Грузии. Работники потребовали повышения заработных плат и соблюдения охраны труда.

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