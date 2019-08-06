Тбилиси, , 07:21 — REGNUM

Около 70 строителей железнодорожного участка Хашури — Зестафони на западе Грузии объявили забастовку. Об этом 5 августа заявил журналистам председатель «Нового профессионального союза грузинских железнодорожников» Виталий Гиоргадзе.

По его словам, строительством 40-километрового участка железной дороги занимается компания «23 бюро Китайской железной дороги». Глава профсоюза отметил, что государственная инспекция уже применяла санкции в отношении компании.

«Там работают около 70 человек, они бастуют уже два дня. У рабочих нет ни отпусков, ни бюллетеней, ни сверхурочных зарплат, а также не соблюдаются нормы безопасности труда», — сказал Гиоргадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, представители «Нового профессионального союза грузинских железнодорожников» потребовали от руководства АО «Грузинские железные дороги» 50-процентного повышения заработной платы. В случае невыполнения требований профсоюз пообещал устроить забастовку с участием около 5 тыс. работников.

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