Владивосток, 16 августа, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Приморья тайфун «Кроса» размыл дорогу, идущую к удалённым сёлам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х

Читайте также: В Приморье из-за тайфуна «Кроса» может затопить ещё четыре села

Подъём уровня воды в реках Красноармейского района привёл к тому, что реки вышли из берегов и подтопили несколько участков дорог, отрезав сёла Измайлиха, Метеоритное, Новокрещенка, Саровка, Покровка и Лимонники от транспортного сообщения с районным центром. К настоящему времени произвести восстановительные работы не представляется возможным.

Читайте также: Тайфун «Кроса» в Приморье изменил расписание в аэропорту и автовокзале

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» принёс в Приморье проливные дожди. Наибольший удар стихии пришёлся на Хасанский и Уссурийский районы, где, по данным синоптиков, выпало до 64 мм осадков.