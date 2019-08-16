Москва, 16 августа, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 15 августа открылись падением по иностранным валютам. Рубль находился в плюсе недолго. Через час после открытия он уже торговался в минусе на фоне падения нефтяных котировок на 2,8%, до $57,65 (Brent), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Торги по рублевым парам закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,06%, до 66,05 руб., фунт/рубль — на 0,50%, до 80,03 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,22%, до 73,40 руб.

На американской сессии с восстановлением цен на нефть на 2%, рубль отыграл у доллара почти все потери и закрылся в небольшом минусе 0,06% на уровне 66,05 руб.

15 августа рубль укрепился на 0,22% против единой валюты. Евро подешевел по всему валютном рынку Форекс на фоне заявлений члена совета управляющих ЕЦБ и главы Центробанка Финляндии Олли Рена. В интервью Wall Street Journal он заявил, что программа стимулирования ЕЦБ, о которой будет объявлено в сентябре, может превысить ожидания инвесторов.

Укрепление доллара США усилило давление на евро и рубль. Индекс доллара США вырос на данных по розничным продаж в США. В итоге пара доллар/рубль закрылась ан уровне 66,05 руб., евро/рубль — на уровне 73,40 руб.

Сегодня, 16 августа, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась на 0,62%, до $58,70. Учитывая, что защитные активы (йена, франк) торгуются к доллару в минусе, то на открытии Мосбиржи рубль должен укрепиться примерно на 10−15 копеек.

Нефть «качает» из-за разговоров о надвигающейся рецессии в США опираясь на разницу доходностей двухлетних и десятилетних облигаций США. Рубль страдает из-за нефтяного рынка и неопределенности по переговорам между США и Катаем. В России начался налоговый период. Он должен сгладить негативные факторы в ближайшие 10 дней.

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