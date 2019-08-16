Хабаровск, 16 августа, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Сотрудники пожарно-спасательной части оказывают экстренную помощь жителям пригорода Хабаровска — посёлка Корсаково-2. Они помогают поднять на верхние этажи, чердаки мебель и ценные вещи. В Корсаково-2 работает бригада из 4 человек с лодкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю Спасатели помогают жителям затопленных посёлков под Хабаровском

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Спасатели доставляют в затопленный посёлок питьевую воду, прочие необходимые вещи, помогают жителям перебираться через залитые водой участки дорог и улиц, оказывают помощь местным властям в посещении подтопленных домов и уточнении ущерба. Кроме того, на подтопленных улицах дежурят сотрудники полиции.

В Корсаково-2 подтоплено 6 жилых домов, в них проживают 10 человек, в том числе ребёнок. Люди отказались от эвакуации, некоторые из них разместились у родных и знакомых. В посёлке подтоплено 18 приусадебных участков и более 100 земельных наделов.

На базе школы соседнего посёлка Корсаково-1 развернут ПВР на 200 человек, но пока туда никто не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, новая волна паводка топит Дальний Восток. Стремительно ухудшается ситуация в Хабаровском крае, уровень Амура у Хабаровска 16 августа составил 576 см, это на 119 см выше отметки «неблагоприятные явления».