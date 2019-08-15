«Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю» — МИД КНР
Пекин, 15 августа, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Власти КНР готовы ответить на новые пошлины США, но надеются, что рано или поздно Соединенные Штаты «пойдут навстречу» Китаю, 15 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай и США
«Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и осуществят консенсус, достигнутый двумя главами государств в Осаке», — говорится в заявлении китайского МИДа.
С 1 сентября США вводят 10% пошлины на ряд товаров из Китая. Первоначально в санкционном списке были китайские товары на $300 млрд, позднее американские власти «заморозили» введение тарифов на значительную часть товаров.
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