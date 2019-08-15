Пекин, , 19:32 — REGNUM

Вашингтон официально объявил о предстоящем введении дополнительного тарифа в 10% на импортируемые из Китая товары на общую сумму в 300 млрд долларов, сообщает 15 августа Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Комитета по таможенным пошлинам при госсовете КНР.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Это сделано несмотря на интенсивные телефонные переговоры представителей Китая и США — вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, спецпредставителя Белого дома Роберта Лайтхайзера и главы американского минфина Стивена Мнучина,

В заявлении отмечается, что Китай, в свою очередь, вынужден предпринять дополнительные контрмеры, ибо действия США серьезно нарушают договоренности, достигнутые на саммите «Группы двадцати» в Осаке лидерами двух стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.