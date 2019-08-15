Симферополь, 15 августа, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Крыму нуждается в запасах разных групп донорской крови. Об этом в эфире крымского радио 15 августа заявила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Гореликова.

(сс) LuAnn Hunt Донор

«Не могу сказать, что ситуация критическая, но потребность большая. Необходимо создавать запас. Наверное, наши постоянные доноры уехали в отпуск», — отметила Гореликова.

По её словам, у лечебных учреждений возросла потребность в запасах донорской крови в связи с погодными условиями, обострением хронических заболеваний, особенно у людей, страдающих заболеваниями крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Крыма Александр Голенко ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем 9 июля.

Об этом: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку