Бишкек, 15 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. «Продвижение отечественных товаров на зарубежные рынки — коллективная задача государственных органов и бизнеса», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков при посещении свободной экономической зоны «Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер ознакомился с деятельностью ряда местных экспортоориентированных предприятий и побеседовал с предпринимателями, отметив важность сохранения благоприятных условий для привлечения инвестиций, современных технологий и создания новых рабочих мест.

Он также подчеркнул необходимость увеличения количества экспортоориентированных предприятий, развития производств, создания современной транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, что в конечном итоге послужит повышению уровня жизни населения.

Подводя итог встречи, президент Киргизии акцентировал внимание на том, что по всем озвученным проблемным вопросам предпринимателей будут даны соответствующие рекомендации государственным органам.

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