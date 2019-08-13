Бишкек, , 10:19 — REGNUM

Внешнеторговый оборот Киргизии в январе-июне 2019 года составил $3,2 млрд (около 209,4 млрд рублей), что по сравнению аналогичным периодом 2018 года меньше на 7,8%. Такие данные приведены в отчете национального статистического комитета.

При этом экспорт киргизстанской продукции за рубеж выросли на 4,2%, а импорт иностранных товаров в республику, напротив, снизился сразу на 11,6%.

С другими странами-участницами Евразийского экономического союза в январе — июне 2019 года Киргизия наторговала на $1,2 млрд (более 78,5 млрд рублей), что по сравнению с первой половиной 2018 года меньше на 11,7%.

При этом экспорт сократился на 27,7%, а импорт — на 6,1%.

Наиболее активно Киргизия вела торговлю с Россией и Казахстаном, на долю которых в этот период приходилось 59,6% и 38,2% от общего объема взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС.