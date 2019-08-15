Владивосток, 15 августа, 2019, 04:53 — ИА Регнум. По информации спасателей Приморья, 15 августа остаётся сложная обстановка в реках северных районов края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За прошедшие сутки поднялась вода в реках Большая Уссурка, Малиновка, Бикин в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах.

Из-за подъёма воды в реках, 16−17 августа возможны подтопления населённых пунктов, полей и огородов, размывы автомобильных дорог.

«Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский», сообщили в региональном МЧС.

Ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15−17 августа Приморский край может находится во власти тайфуна"Кроса», но синоптики предполагают, что его траектория несколько сменится и ливни затронут меньше районов.