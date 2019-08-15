Владивосток, , 04:12 — REGNUM

По прогнозам синоптиков сильные ливни в Приморье пройдут на территории Хасанского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мощный паводок ударит по населённым пунктам Хасанского района, тропические ливни, грозы и ураганный ветер прогнозируют в посёлках Славянка, Андреевка.

Траектория тайфуна несколько изменилась и осадки могут начаться уже сегодня, 15 августа. Более вероятны ливни на юго-западе и западе Приморья.

Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, капитаны 150 иностранных кораблей и шхун запросили у пограничников Приморья из-за приближающегося тайфуна «Кроса» убежище в в морских акваториях.