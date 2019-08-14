Вашингтон, 15 августа, 2019, 02:00 — ИА Регнум. О краже американских военных технологий Россией заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки».

Gage Skidmore Джон Болтон

Комментируя аварию под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа, Болтон заявил, что Россия тратит деньги на создание гиперзвуковых крылатых ракет, «в значительной степени украденных из американских технологий».

Отметим, что США только разрабатывают гиперзвуковое оружие, в то время как в России оно уже создано.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв под Северодвинском, который произошёл во время испытаний ракетного двигателя, в США используют как повод к отказу от продления договора СНВ-3.