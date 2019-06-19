В США опубликовано видео испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Видеозапись первого воздушного испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A с помощью стратегического ядерного бомбардировщика B-52 Stratofortress опубликована 19 июня на официальной странице базы ВВС США Эдвардс в Twitter.

https://twitter.com/EdwardsAFB/status/1140771266787495936

Напомним, несколько дней назад было проведено испытание прототипа тактической гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW класса «воздух-поверхность».

Как сообщало ИА REGNUM, ракета без боевой части была подвешена к бомбардировщику и оснащена датчиками фиксирующими особенности взаимодействия её корпуса с окружающей средой.

Разработкой тактической гиперзвуковой ракеты ARRW класса «воздух-поверхность» занимается корпорация Lockheed Martin. Стоит отметить, что в сфере гиперзвукового оружия на данный момент США отстают от России и Китая, имеющих такие системы на опытно-боевом дежурстве или испытывающих их образцы на последних стадиях готовности.

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