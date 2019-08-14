Нью-Йорк, США, 14 августа, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти снова опасается глобального спада, 14 августа передаёт агентство Reuters.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«Данные из Китая, потенциальная рецессия в Германии — все это влияет на беспокойство по поводу глобального спроса» , — уверен аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

По словам аналитика, рынок нефти «вернулся в режим страха» из-за торговой войны США и Китая и слабой экономической статистики Еврозоны и КНР.

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