Рынок нефти «вернулся в режим страха»
Нью-Йорк, США, 14 августа, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти снова опасается глобального спада, 14 августа передаёт агентство Reuters.
Eric Kounce TexasRaiser
Добыча нефти
«Данные из Китая, потенциальная рецессия в Германии — все это влияет на беспокойство по поводу глобального спроса», — уверен аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
По словам аналитика, рынок нефти «вернулся в режим страха» из-за торговой войны США и Китая и слабой экономической статистики Еврозоны и КНР.
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