Нью-Йорк, США, 14 августа, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Причиной глобального спада на мировых рынках является политика, уверен аналитик Bruderman Asset Management Оливер Пурше, 14 августа передаёт агентство Reuters.

Bruderman.com Оливер Пурше

«Центральные банки во всем мире пытаются поддержать экономику, а политики всего мира уничтожают экономику» , — уверен аналитик.

По словам эксперта, на фондовые рынки влияет глобальный «беспорядок» — «то, что происходит в Гонконге, то, что происходит с Brexit и торговой войной».

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