Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит обрушились примерно на 3%, 14 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 759,94 пункта (2,89%), до 25 519,97 пункта, индекс S&P 500 упал на 85,42 пункта (2,92%), до 2840,90 пункта, индекс Nasdaq упал на 240,43 пункта (3,00%), до 7775,93 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 13 августа, индексы Уолл-стрит выросли в пределах 1% на волне оптимизма из-за частичной «заморозки» пошлин США на товары из Китая.

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