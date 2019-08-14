Москва, 14 августа, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Сохранение «открытых дверей» для предпринимателей является одним из главных достижений посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана. Об этом сам посол рассказал в эфире «Эхо Москвы».

World Economic Forum Джон Хантсман

«Если бы меня попросили назвать самое главное, то я бы сказал, что это то, что мы оставляем дверь открытой для бизнеса и добиваемся результатов», — сказал он, добавив, что является сторонником «открытых дверей».

Посол отметил, что России и США, невзирая на историю отношений, необходимо продолжать диалог и «пытаться понять друг друга». Однако, считает Хантсман, странам это не удается сделать в достаточной степени, так как возникло недоверие в отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно о намерениях действующего посла США в России Джона Хантсмана уйти в отставку. В своем письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, он выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года. Позднее супруга Хантсмана сообщила, что через полтора месяца она с семьей вернется в Соединенные Штаты.

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