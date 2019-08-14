Вашингтон, , 03:58 — REGNUM

Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.

Объясняется это тем, что у Бигэна есть опыт общения с официальными лицами из РФ, в частности — работы в Ford Motor, касающейся налаживанием связей с иностранными властями.

То есть, считают в администрации американского президента, Бигэна «хорошо подходит» для развития российско-американских торговых связей.

Напомним, Бигэн работает американским спецпредставителем по Северной Корее. О возможном его назначении на пост посла в РФ стало известно после прошения об отставке Джона Хантсмана (прекратит работу 3 октября 2019 г.).

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