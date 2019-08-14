Цинциннати, США, 14 августа, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Чехии Барборой Стрыцовой в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (11:9).

Basheer Tome Теннисный матч

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Бернардой Перой в первом круге турнира в Цинциннати со счётом 6:2, 6:3.

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