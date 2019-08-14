Ташкент, 14 августа, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В нескольких международных аэропортах Узбекистана вводится режим «Открытое небо», сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

(сс)GDJ Небо

«Пята свобода воздуха» вводится в аэропортах «Карши», «Нукус», «Термез» и «Бухара». В документе отмечается, что принятые меры направлены на повышение эффективности проводимых реформ в сфере туризма.

Кроме того, профильным ведомствам поручено реконструировать взлетно-посадочные полосы в указанных аэропортах, рулежных дорожек, командно-диспетчерских пунктов и других объектов.

Отметим, под «пятой степенью свободы воздуха» понимается право в области воздушных перевозок, передаваемое одним государством другому. Это позволяет назначенному авиаперевозчику обслуживать пассажиров, следующих из третьих стран.

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