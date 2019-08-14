Ташкент, , 08:09 — REGNUM

С 1 января 2020 года в Узбекистане начнет действовать безвизовый режим с 85 странами мира. Об этом сообщает издание Kun. uz со ссылкой на премьер-министра республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 в республике вводится 30-дневный безвизовый режим для 20 стран. Таким образом, общее количество стран, с которыми действует подобный визовый режим, достигло 85.

Абдухакимов добавил, что Узбекистан занимает второе место после Грузии по либеральности визового режима. Новый приказ главы государства распространяется в основном на страны Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, устанавливающий 30-дневный безвизовый режим для граждан ОАЭ с 20 марта 2019 года.

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