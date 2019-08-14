Хабаровск, 14 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев проинспектировал дамбу Комсомольского авиационного завода, чтобы выяснить, выдержит ли она напор воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mchs.gov.ru Евгений Зиничев

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Глава ГУ МЧС по Хабаровскому краю Олег Волынкин доложил министру, что, с учётом идущих в регион тропических штормов «Лекима» и «Кроса», для борьбы с возможным наводнением разработаны модели по наихудшему сценарию. Спасатели и краевые власти исходят из ситуации, когда уровень Амура у Хабаровска превысит 680 см, что на 80 см выше критической точки.

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды сегодня, 14 августа, достиг отметки 406 см. По данным гидрологов здесь он также может превысить 680 см.

Особо Евгений Зиничев поинтересовался защищенностью Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Министра интересовало, выдержит ли дамба напор воды.

Губернатор края Сергей Фургал заверил министра, что дамба на заводе выдержит даже подъем воды выше уровня 7,8 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация ухудшается с каждым днём в Хабаровском крае. Гидрологи ухудшили прогноз подъема уровня воды у Хабаровска и Комсомольска.