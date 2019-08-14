Москва, 14 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов прошёл успешно. Его результаты могут быть использованы в марсианской миссии, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Связь с иностранными аппаратами — орбитальным модулем TGO миссии ExoMars-2016 и европейским космическим аппаратом Mars Express — установили специалисты Центра дальней космической связи ОКБ МЭИ в Калязине. Эксперимент проводится при участии Роскосмоса, Европейского космического агентства (ESA) и Российской академии наук.

Начальник отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир Назаров «На фоне возрастающего интереса к исследованиям Марса со стороны мировых космических держав, использование такого подхода особенно актуально, поскольку позволяет работать с зарубежными космическими аппаратами без ущерба для реализации отечественных программ по исследованию дальнего космоса».

Российский комплекс приёма научной информации, задействованный для передачи информации, был создан в рамках реализации проекта ExoMars. Его инфраструктура обеспечивает приём данных с аппаратов, находящимся в дальнем космосе. При этом качество обеспечения связи сохраняется на уровне лучших мировых аналогов, а по некоторым параметрам превосходит их.

ExoMars — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Реализуется в два этапа с запусками космических аппаратов в 2016 и 2020 годах.

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