Москва, 14 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов прошёл успешно. Его результаты могут быть использованы в марсианской миссии, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Марс

Связь с иностранными аппаратами — орбитальным модулем TGO миссии ExoMars-2016 и европейским космическим аппаратом Mars Express — установили специалисты Центра дальней космической связи ОКБ МЭИ в Калязине. Эксперимент проводится при участии Роскосмоса, Европейского космического агентства (ESA) и Российской академии наук.

«На фоне возрастающего интереса к исследованиям Марса со стороны мировых космических держав, использование такого подхода особенно актуально, поскольку позволяет работать с зарубежными космическими аппаратами без ущерба для реализации отечественных программ по исследованию дальнего космоса».
Начальник отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир Назаров

Российский комплекс приёма научной информации, задействованный для передачи информации, был создан в рамках реализации проекта ExoMars. Его инфраструктура обеспечивает приём данных с аппаратов, находящимся в дальнем космосе. При этом качество обеспечения связи сохраняется на уровне лучших мировых аналогов, а по некоторым параметрам превосходит их.

ExoMars — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса с орбиты искусственного спутника и поверхности планеты. Реализуется в два этапа с запусками космических аппаратов в 2016 и 2020 годах.

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