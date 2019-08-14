Власти Новой Зеландии разрешили платить зарплату криптовалютой
Веллингтон, 14 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Новозеландские власти официально одобрили выплаты заработной платы криптовалютой, разрешение вступит с 1 сентября текущего года, сообщает Financial Times.
Отмечается, что выплаты в цифровой валюте разрешены в том случае, если платежи осуществляются в регулярных фиксированных суммах.
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Кроме того, выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной валюте, выступающей в качестве законного средства платежа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми призвал к легализации бизнеса по майнингу биткоинов в Иране ввиду дешевой электроэнергии в стране.
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