Москва, 14 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

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Так, по данным Росстата, этот показатель в первом квартале 2019 года по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года снизился на 1,2 млн человек — с почти 72,5 млн до 71,3 млн. В значительной степени это происходит из-за людей предпенсионного возраста. Таких работников рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), а людей «младшего» пенсионного возраста (55−59 лет) — 129 тыс. человек.

«В основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счёт снижения численности людей этих возрастных категорий. Но демография — не единственная причина сложившейся ситуации», — пишет газета «Известия» со ссылкой на экономистов Центробанка.

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Так, например, пенсионеров старше 60 лет стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек. Ещё одним фактором, ведущим к снижению числа занятых, является снижение спроса на рабочую силу из-за медленного экономического роста в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья — о наказании за необоснованное увольнение или отказ в приёме на работу работника в связи с достижением предпенсионного возраста. За такое преступление представителю работодателя грозит уголовный штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за 18 месяцев, а также обязательные работы на срок до 360 часов.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2019 года в России, согласно данным Роструда, официально безработными в службах занятости числились порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста. Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.