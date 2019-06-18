Фактическое число безработных предпенсионеров «в разы больше»

Москва, , 14:21 — REGNUM Первое, чего не следует делать — путать число безработных предпенсионеров в России с числом обратившихся в службы занятости. Да, для неискушенного человека это может показаться одним и тем же, однако, на самом деле это совершенно разные вещи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«По данным опросов, социологических исследований и анализу рынка труда по состоянию на конец апреля количество трудящихся в России составляло 74,9 млн человек.

Еще 3,6 млн человек работы не имели, но активно её искали, то есть являлись безработными (именно по таким критериям в соответствии с международной организацией охраны труда подсчитываются безработные — кто не имеет работы, но активно её ищет)», — пояснил эксперт.

Из общего числа безработных на апрель этого года лишь 18,1% обращались в службу занятости. Остальные 81,9% искали работу самостоятельно. Почему? Потому, что толку от служб занятости практически никакого.

В подавляющем большинстве случаев предлагаемые ими вакансии совершенно не устраивают соискателей ни по роду профессиональной деятельности, ни по оплате и иным условиям труда, ни по уровню профессиональной компетентности.

«В итоге за апрель 2019 года в службы занятости обратилось 170,6 тысяч человек, а найти работу смогли лишь 84 тысячи, то есть менее половины. Так что фактическое количество безработных предпенсионеров в разы больше, чем те цифры, что озвучил Роструд и составляет более полумиллиона человек», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 1 апреля 2019 года порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости.

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