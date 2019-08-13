Лондон, 13 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Нефть марки Brent установилась выше отметки $61 за баррель на фоне «торгового оптимизма» из-за частичной отмены пошлин против Китая, 13 августа передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мировой эталон» упал до $58 за баррель в начале торговой сессии, однако после объявления о «заморозке» введения пошлин США на часть товаров из Китая марка начала рост и достигла максимума в $61,49 за баррель.

В настоящий момент марка Brent в плюсе на $2,65 (4,52%), на уровне $61,22 за баррель. Марка WTI выросла в цене на $2,10 (3,82%), до $57,03 за баррель.

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